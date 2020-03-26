江啟臣重批不分區表現 吳斯懷笑：我不會對號入座

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨不分區立委吳斯懷才。 記者林俊良／攝影
國民黨不分區立委吳斯懷才。 記者林俊良／攝影

國民黨不分區立委吳斯懷因共軍繞台發言惹議，主席江啟臣在中常會公開質疑「部分」不分區立委問政不僅讓國民黨形象再次備受考驗，還遭到對手政黨猛烈攻擊，更被一般社會大眾強烈質疑，讓支持者再度失望；他要求改革委員會建立「立委考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制。不過，吳斯懷表示自己不會對號入座。

吳斯懷表示，國民黨可以建立一個可以量化的評鑑制度，這部分他樂觀其成。至於江啟臣是否點名，吳斯懷說，「我不會對號入座，呵呵呵呵」。

吳斯懷 不分區立委 國民黨

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