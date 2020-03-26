卓榮泰拿肺炎駁選舉花七億 蔡正元：村夫潑婦沒高度

國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書諷刺民進黨2020選戰花掉7億元是「新海角7億」。民進黨主席卓榮泰解釋該數字是去年度黨務預算再加部分選舉經費，反嗆蔡。「肺炎影響的是咳嗽，不應該影響眼睛」。

蔡正元在臉書回擊卓身為執政黨主席怎麼EQ這麼低，幽默感這麼差。執政黨光在帳上就花7億元打選戰，可以說是金光閃閃、瑞氣千條，更是武功蓋世、錢功高強。

對於卓榮泰指肺炎跟咳嗽有關，與眼睛無關。但其實冠狀病毒也會透過眼睛鑽進人體，卓榮泰若沒有這個知識可以問問陳時中。且這種回應的風格是村夫潑婦的回罵法，毫無幽默感可言，也缺少執政黨主席的高度。

蔡還建議卓，應該回罵民進黨帳面上才花7億，比李登輝黑金時代少很多這樣才像執政黨主席。