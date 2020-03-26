全立法委員臉書讚數調查 陳柏惟、傅崐萁、林昶佐稱雄

網路時代來臨，臉書成政治人物重要自媒體發聲管道，粉絲數是影響力基礎。逐一統計全立院立委臉書粉絲頁至24日止，粉絲數最多的前3名，依序為台灣基進黨立委陳柏惟、無黨籍立委傅崐萁與林昶佐，清一色都是小黨或無黨籍立委。

其中，陳柏惟粉絲數近44萬3千人，傅崐萁也有近42萬6千人，林昶佐則是近29萬7千人。

但相對粉絲數領先群雄立委，也有4立委因剛成立臉書粉絲頁不久，粉絲數還未破千，其中國民黨包辦3位，包含「LULU媽」立委張育美、離島立委陳雪生、新科立委李德維，民進黨則有新科立委湯蕙禎。

較特別的是，截至目前為止，113位立委中，還有兩位立委臉書粉絲頁還未成立，均為國民黨籍，一為發言屢生爭議的軍系立委吳斯懷，一為平地原住民立委鄭天財，前者臉書已在籌備中，後者則以個人臉書做官方臉書，追蹤人數已破萬人。

若以國民黨團要求的5萬粉絲數當及格標準，目前113位立委中僅41人臉書粉絲數達標，民進黨就有25人。再以按讚數前10名來看，前三名都是小黨或無黨籍立委，其他民進黨有4人，國民黨有3人。

再以具黨團的各政黨所屬立委經營臉書粉絲頁平均按讚數來看，民進黨平均每位立委臉書按讚數達61663最高，其次依序為國民黨的44993、時代力量44156、台灣民眾黨16200，但均遠不敵僅1位立委的台灣基進黨的442668。

而各黨立委中，民進黨立委臉書粉絲數前3名為王定宇、據網路聲量高嘉瑜與總召柯建銘，立法院長游錫堃名列第4。國民黨前3名則為青壯派立委蔣萬安、黨主席江啟臣與神力女超人許淑華。民眾黨與實力則分別由蔡壁如、王婉諭居首。