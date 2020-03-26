「站菜市場沒人認識」要拚5萬粉專 國民黨新科立委嘆難

國民黨本屆新科立委不少，黨團總召林為洲上周五在黨團第二場新生訓練上建議，每個新科立委應該盡速成立擁5萬粉絲數的臉書粉絲頁等自媒體，成個人官方發言平台。要求一出，有立委認同，但也有人哀嘆難度高。

新科不分區立委李德維表示，要在短期內成立一個有5萬個讚的臉書粉絲頁，對於原本沒有經營的不分區立委而言確實不容易，但身為黨團一份子，既然總召有要求就努力做，在爭取粉絲過程也可督促自己問政要有所表現。

新科立委謝衣鳯也說，黨團的要求不是壞事，只要花心思不會很難達成。謝分析，一般民眾現在對政治議題冷感，專業粉絲頁按讚數沒辦法成長這麼快，她臉書之後除記錄問政表現，也會穿插介紹地方美食、特色景點等生活素材爭取粉絲。

新科立委洪孟楷表示，現在藍營在網路聲量偏低，自媒體經營表現就是影響因素之一；若以區域立委當選至少要10萬票計，黨團要求立委經營有5萬讚支持的粉絲頁也算合理，考驗經營地方成效，這個規模的自媒體也才能有一定影響力。

但有黨籍立委說，純新科立委，特別是不分區立委，因知名度不足，又無選區經營，「站菜市場都沒人認識」，連藍營支持者都不認識，粉絲頁要爭取讚很有難度。也有黨團人士認為，臉書經營重點在與焦點團體互動，按讚數不是唯一。

其實不只新科立委，若以黨團要求5萬讚為標準，國民黨38位黨籍立委僅10人過門檻，就連臉書經營獲好評的資深立委粉絲頁都未達標。再以黨團成員來看，無黨籍立委傅崐萁臉書粉絲數甚至輾壓黨團所有藍委，經營難度可見一斑。

黨籍立委透露，林為洲是認為立委身為民意代表，應該要擴展網路經營，以臉書粉絲頁而言，有5萬個讚應該是基本要求；但上周五會中，書記長蔣萬安也提到，難免有些委員不這麼懂經營網路媒介，之後會請人為大家上課。