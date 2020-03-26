防疫優先 民進黨黨職選舉彈性變動

民進黨中常會昨天通過第十九屆全國黨員代表選舉時程，依照黨章規定，今年五月需完成全國黨代表選舉，暫訂於五月廿四日辦理黨員投票。不過，中常會也決議，為了防疫優先，選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動的可能性，一切以中央指揮中心之相關規定辦理。

至於蔡英文總統將於五月廿日第二任就職後回任黨主席，民進黨主席卓榮泰表示，時程「不會改變」，交接儀式可大可小，就在中常會處理，不會出現大型群聚狀況。

民進黨預定五月廿四日進行地方黨部主委及黨代表改選，但受新冠肺炎疫情影響，是否如期投票，最遲五月初做最後決定。據了解，民進黨已經擬定因應策略，黨職選舉若如期舉辦，包括可能搭帳帳篷投票。

此外，民眾黨主席柯文哲昨天親赴立院黨團召開黨務聯繫會議，通過「中央黨部及立院黨團新冠病毒防疫措施」，採超前高規格防疫，只要辦公室有一人居家檢疫或隔離，就將啟動兩組員工十四天異地「隔離辦公」；若一人確診，所有員工居家隔離在家工作，所有會議採線上進行。