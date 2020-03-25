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北市府加新血 民眾黨李旻蔚、林珍羽入列
台灣民眾黨傳人事異動，立委選舉時代表民眾黨參選新北市立委的李旻蔚，入市府擔任台北市長柯文哲的隨行祕書；民眾黨發言人林珍羽，4月1日起擔任北市府副發言人一職。市府副發言人戴于文指出，兩人均以機要任用。
李旻蔚上午已跟著柯文哲行程，出席2020台北玫瑰展，她受訪時表示，期許自己能把工作做好，表示自己曾協助父親李余典10年，有機會能進到台北市政府學習，就應把握當下。
李旻蔚是民進黨新北市議員李余典的女兒，代表民眾黨參選立委失利，本月23日開始起擔任柯文哲的祕書。林珍羽是民眾黨的發言人之一，將進入北市府，擔任副發言人。
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