武漢專機聽誰的？民眾黨：建議蘇貞昌親指揮

武漢4月8日即將解除封城，滯留武漢台人返國方式將成焦點。民眾黨立院黨團副總召張其祿質疑，武漢專機要有明確政策方向，不應發生行政院與指揮中心決策矛盾，呼籲第二階段防疫，應由跨部會的行政院長蘇貞昌擔任指揮中心指揮官。

張其祿提到，台灣到目前還沒發生大規模群聚，有賴中央與地方齊心配合，及國人防疫危機意識提高，同時，指揮官陳時中站第一線作戰安定軍心，國人也給予高度讚賞。但當指揮官與指揮官的長官意見相左時，到底該聽誰的？

民眾黨團表示，武漢台人返國方式，陳時中24日表示「如果當地解封，台人可以自行回台」，但蘇貞昌卻說「一定要專機」，這凸顯紓困條例第七條「疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」的矛盾之處，法令中，發號施令的指揮官是陳時中，但行政院長蘇貞昌身為陳時中的長官，決策上出現矛盾，到底誰說的才算數？

總召賴香伶也提到，隨著國內確診數攀至215例、境外移入數不斷爆增，滾動式修正與跨部會協調變得更加重要，然而兩大首長的矛盾，證明了疫情指揮中心在跨部會與涉外事務上，似乎已經無法掌握、綜觀整個局勢，建議中央疫情指揮的層級有必要再向上提升。

賴香伶也建議蘇貞昌親自指揮，更能綜觀全局，有效進行跨部會協調，將行政資源與效率發揮到最大。最重要的，是讓操勞多日的陳時中能喘口氣，將注意力全放在防疫措施上，以專業建構台灣的防疫城牆。