黨職選舉如期舉行？民進黨五月初最後拍板

民進黨將於5月24日進行地方黨部主委及黨代表改選，中常會今天通過民進黨2020年第19屆全國黨員代表選舉時程。依照黨章規定，今年5月需完成全國黨代表選舉。第19屆全國黨員代表應選302席，單一性別保障名額在應選名額有75名，暫訂於5月24日辦理黨員投票。

不過中常會也決議，為了防疫優先，選舉時程雖通過，但仍保留彈性變動之可能性，一切以中央指揮中心之相關規定辦理，最遲五月初會做最後決定。

民進黨發言人戴瑋珊表示，今中常會通過提案，是為讓各縣市黨部能儘早針對防疫工作提早部署與準備，而業務單位也擬定了相關防疫計畫及措施，但民進黨仍將持續注意疫情的狀況，配合遵守政府規範，目前通過暫訂於5月24日辦理黨員投票，仍彈性保留變動之可能。

據悉，民進黨已經擬定作戰策略，若如期舉辦，可能搭帳帳篷投票。民進黨人士指出，目前防疫有幾個考量，若如期舉辦，光是投票前量額溫等就要耗費不少時間，再加上因投票造成黨員大量移動，大家都要搭乘大眾交通工具前往投票地點，也增加風險。另一個問題是過去多半商借學校當作投票場地，但現在所有學校為了防疫，不肯借場地，因此黨高層也將延期選項納入考量。