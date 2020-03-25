影／不分區立委若損黨形象 江啟臣撂話：可註銷被提名

國民黨主席江啟臣今天(25日)下午在中常會上發表談話，談到近來「部分不分區立委」的問政表現，讓國民黨形象再次受到考驗，除了讓對手政黨猛烈攻擊，更讓支持者對國民黨沮喪失望，江啟臣撂話說，「可依相關規定註銷被提名」。

江啟臣說不分區立委被提名時都有簽署承諾書，承諾「個人言行舉止絕不損及本黨形象，經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，江啟臣說這足以顯見黨中央有約束不分區委員的權利跟義務。

江啟臣要求改革委員會應該要具體地建立立法委員的考核評鑑辦法，用人民期待的標準來要求包含他自己的黨籍立委，而這個評鑑結果除了做為不分區委員的去留基準，更要是區域立委的提名考核依據。