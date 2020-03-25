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影／不分區立委若損黨形象 江啟臣撂話：可註銷被提名

聯合報 / 記者顏凱勗 林雍琁／台北即時報導
國民黨下午舉行中常會與黨團幹部佈達授證，主席江啟臣（左）頒發證書給本會期黨團幹部書記長蔣萬安（右）等人，江啟臣致詞時表示，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他將要求改革委員會建立考核評鑑辦法，做為不分區去留、區域立委提名的考核。記者曾吉松／攝影
國民黨下午舉行中常會與黨團幹部佈達授證，主席江啟臣（左）頒發證書給本會期黨團幹部書記長蔣萬安（右）等人，江啟臣致詞時表示，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他將要求改革委員會建立考核評鑑辦法，做為不分區去留、區域立委提名的考核。記者曾吉松／攝影

國民黨主席江啟臣今天(25日)下午在中常會上發表談話，談到近來「部分不分區立委」的問政表現，讓國民黨形象再次受到考驗，除了讓對手政黨猛烈攻擊，更讓支持者對國民黨沮喪失望，江啟臣撂話說，「可依相關規定註銷被提名」。

江啟臣說不分區立委被提名時都有簽署承諾書，承諾「個人言行舉止絕不損及本黨形象，經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，江啟臣說這足以顯見黨中央有約束不分區委員的權利跟義務。

江啟臣要求改革委員會應該要具體地建立立法委員的考核評鑑辦法，用人民期待的標準來要求包含他自己的黨籍立委，而這個評鑑結果除了做為不分區委員的去留基準，更要是區域立委的提名考核依據。

江啟臣 國民黨 不分區立委

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