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中選會選務假訊息統計 社群媒體舉報232則
中選會今天下午發布選務假訊息處理統計資料指出，第15任總統副總統、第10屆立法委員選舉期間，相關社群媒體舉報計有232則，移送檢警機關部分計有68件。
中選會表示，選務假訊息企圖影響選務公正，中選會採取澄清、舉報及移送檢警等作為處理選務假訊息，處理統計至109年3月20日，相關社群媒體舉報計有232則，移送檢警機關部分計有68件。
中選會表示，舉報社群媒體案件共232則，包括臉書部分總計220筆，YouTube部分總計12筆；移送檢警機關部分，選務假訊息內容涉有侮辱公署（刑罰）及違反社會秩序維護法（行政罰）的情事，其中涉犯刑法侮辱公署罪部分，移送最高檢察署偵辦計33件；涉違反社會秩序維護法部分，移請內政部警政署刑事警察局依法偵辦者計35件。
中選會說，選後仍有部分選務假訊息於社群平台上流傳，影響中選會機關形象，中選會仍會依澄清、舉報及移送等3步驟程序，持續辦理，以維持選務涓潔公正。
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