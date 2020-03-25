中選會選務假訊息統計 社群媒體舉報232則

高雄市長韓國瑜罷免案進行地如火如荼，第2階段連署書衝破55萬份，而今（25）日凱達格蘭基金會新台灣國策智庫針對罷韓公布最新民調，結果顯示有高達七成的高雄市民表示罷免投票日會去投票，六成市民會投下同意罷免，無畏疫情當前，民調仍顯示有百萬高雄會站出來。有網友在ptt上分析韓國瑜被罷免成功的可能性，還幫他規劃了失業後的5種出路，討論一出引起網友熱議。

2020-03-25 18:30