這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

花蓮有2名公費留學高中生今天凌晨6點從美國回來，從桃園國際機場回花蓮，依照疫情指揮中心規定，應居家檢疫不得外出，回到花蓮卻跑去市區買午餐回家吃，還自己PO上網遭民眾檢舉。花蓮縣衛生局表示，已接獲民眾檢舉，將依法開罰10萬元至100萬元。

2名高中生今天在社群網站PO出影片，一到花蓮跑去買午餐，有朋友看到後回覆「你不用居家隔離嗎」、「不要扯台灣防疫後腿」，高中生還在下面說「買個午餐是在哭？」，有其他人看到感嘆「真的不是所有留學生都這樣」。

中央祭出最新裁罰基準，居家檢疫者踏出門先罰10萬，2到6小時罰20萬元、1到3天罰60萬元，3天以上則重罰百萬；二次違規者就會強制安置。

花蓮縣府教育處證實，同一批有10名公費留學生回花蓮，其中有2名學生跑去民國路買午餐，花蓮縣衛生局說，目前已接獲檢舉，已派員去高中生家中了解情況，將依法開罰10萬元到100萬元。