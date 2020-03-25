罷韓決戰！若不幸遭罷免 他供韓國瑜這「5條出路」

高雄市長韓國瑜罷免案進行地如火如荼，第2階段連署書衝破55萬份，而今（25）日凱達格蘭基金會新台灣國策智庫針對罷韓公布最新民調，結果顯示有高達七成的高雄市民表示罷免投票日會去投票，六成市民會投下同意罷免，無畏疫情當前，民調仍顯示有百萬高雄人會站出來。有網友在ptt上分析韓國瑜被罷免成功的可能性，還幫他規劃了失業後的5種出路，討論一出引起網友熱議。

總統選舉結果揭曉，國民黨提名的候選人韓國瑜慘敗，不僅大本營高雄市票倉也跟著崩盤，敗選後，還要面對來勢洶洶的罷免行動，估計最快5月舉行罷免投票，只要超過57萬人投票，即有可能將韓趕出市府，成為首位被罷免的縣市首長。

原po表示，即便現在新冠肺炎帶來的疫情吸走大部分注意力，但根據之前罷韓連署的數量，罷免成功的可能性，說是略高於50％也不為過。假設6月初舉辦罷免投票，且罷免成功，原po一邊感嘆韓國瑜有可能成為政壇浪人，一邊也發揮創意「想出了5種未來出路」：

1、競逐2022台北市長：

不無勝算，但有黨內對手，且2020-2022不知該何去何從。

2、挑戰國民黨主席：

韓本人曾參選，但現階段似乎缺乏理由可請江主席下台換人。

3、籌組民間組織，保全能量：

基金會、智庫、後援會之類，拉攏民代，組成韓家軍。

4、歸隱山林：

機率似乎不高。

5、轉型為網紅，維持人氣發燒，伺機而動：

與上述選項並不衝突，但格局似乎有點小。

縱然只是試想，但充滿創意的答案還是引發廣大網友討論，「市長跟黨主席相比，誰對黨的影響力大還不夠明顯嗎？」、「回去台北選市長」、「疫情救了韓國瑜，沒那麼容易被罷免」、「不是說要去搖飲料？」、「選花蓮，我說認真的」、「找百萬韓粉創立國瑜黨，每天喊發大財」。