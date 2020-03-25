卓榮泰：境外移入病例增加 台灣不可自亂陣腳

民進黨中常會今天邀請作家范疇以「疫情政治下的世界政局及台灣的對策」為題進行專案報告。據了解，報告中提到，中國在這一波疫情中，需要幾年時間恢復元氣，台灣過去在「美中台關係」像是棋子，但未來台灣有機會轉換成「半棋手」的角色，開始化被動為主動，未來台灣要尋找自己的角色，在疫情過後，找出美中震盪關係裡面，自己的定位。民進黨主席卓榮泰則提醒，最近境外移入病例增加，台灣不可自亂陣腳。

卓榮泰聽取報告後指出，中國從去年底疫情爆發開始，隱匿疫情、操控WHO（世界衛生組織）粉飾太平、透過大外宣發動防疫外交等一連串作為，延續美中多方面的對抗，牽動了全球及亞太區域安全及戰略情勢的變化。

卓榮泰說，近來新冠肺炎疫情在歐美各國急遽擴散，已造成全球大流行，因此由境外移入的確診案例持續增加，「此時我們切勿不可自亂陣腳，或被假訊息誤導而恐慌，分散了防疫的能量。尤其中國對台的統戰，包括訊息戰、軍機恫嚇，從來沒有也不會因為疫情而停歇，國人須審慎應對。」

卓榮泰說，中共政權以維穩至上，輕忽人民生命健康的作法，造成疫情擴散，使中國過去刻意營造的大國形象受到重創；相較下，台灣在此次防疫的表現，備受國際肯定，除突顯執政團隊治理的能力，也顯現國人的高素養及台灣自由民主體制之可貴。

卓榮泰說，面對未來的挑戰，世界政局的變化，台灣的民主自由向來是最堅強的後盾，只要國人團結一心，持續強化自身實力，定能化險為夷；在此關鍵時刻，請國人務必配合中央疫情指揮中心的指揮，黨中央再一次強烈要求黨內同志，暫緩一切非必要的出國與群聚活動，落實相關防疫措施。