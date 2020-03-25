為何「被請辭」？ 郭榮宗回嗆蘇貞昌：你心裡最清楚

一連四位國營事業董座去職引發外界關注，行政院長蘇貞昌昨更劍指桃勤公司與甫下台的董座郭榮宗，「公司內亂、汽車撞飛機，我把他拉下來，也是剛好而已。」時隔一天，郭榮宗今天親自發聲反擊，「蘇貞昌貴為行政院長，用不存在的事抹黑他與桃勤，非常侮辱人。」

郭榮宗接受本報訪問時還原「被去職」一事，郭說，就在2月28日，他接到交通部長林佳龍傳訊表示「榮宗兄，蘇院長辦公室交代，桃勤董事長一職將由總經理李志強擔任，時間緊迫，不好意思…」

郭榮宗對蘇貞昌「把他拉下來剛好」的說法耿耿於懷，「請問拉我下來的原因是什麼？你（蘇）自己心裡最清楚。」

「我們沒有做錯事。即使我真的做錯什麼事，你可以講，但講出不存在的事，這就是抹黑！」郭榮宗說，我們最不喜歡抹黑文化，蘇貞昌講這種話真的非常侮辱人，「請他說清楚」。

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郭榮宗還原「被辭職」始末 回嗆蘇貞昌抹黑侮辱