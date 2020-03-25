東京奧運延期 蔡英文：為做出艱難決定的日本打氣

日本東京奧運確定延期，蔡英文總統今在臉書上表示，應該為日本打氣，也表示，已交代體育署針對奧運延期後各項賽事的變化與選手的訓練，務必全力協助，讓選手和教練安心。

蔡總統表示，受到疫情影響，日本安倍首相跟國際奧會（IOC）主席巴赫討論後，確認2020東京奧運將延期至不晚於明年夏天舉行，她相信這是經過周延思考後的決定。

蔡英文表示，應該為做出艱難決定的日本打氣。疫情當前，不管是台灣、日本，還是全世界，都應該專注於防疫，攜手共度難關，也要保護全世界的優秀運動員免於風險。

他並表示，雖然奧運延期，但我國支持體育的心不打折扣，她已經交代教育部體育署，針對奧運延期後各項賽事的變化與選手的訓練，務必全力協助，讓選手和教練安心。她說，她由衷希望全世界能抗疫成功，相信延期的奧運，一定更能以完整的形式舉辦，也會更加圓滿，全世界一起加油！