聽新聞
test
0:00 / 0:00
東京奧運延期 蔡英文：為做出艱難決定的日本打氣
日本東京奧運確定延期，蔡英文總統今在臉書上表示，應該為日本打氣，也表示，已交代體育署針對奧運延期後各項賽事的變化與選手的訓練，務必全力協助，讓選手和教練安心。
蔡總統表示，受到疫情影響，日本安倍首相跟國際奧會（IOC）主席巴赫討論後，確認2020東京奧運將延期至不晚於明年夏天舉行，她相信這是經過周延思考後的決定。
蔡英文表示，應該為做出艱難決定的日本打氣。疫情當前，不管是台灣、日本，還是全世界，都應該專注於防疫，攜手共度難關，也要保護全世界的優秀運動員免於風險。
他並表示，雖然奧運延期，但我國支持體育的心不打折扣，她已經交代教育部體育署，針對奧運延期後各項賽事的變化與選手的訓練，務必全力協助，讓選手和教練安心。她說，她由衷希望全世界能抗疫成功，相信延期的奧運，一定更能以完整的形式舉辦，也會更加圓滿，全世界一起加油！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言