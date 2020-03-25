民眾黨防疫拉高規格 辦公室1人居家檢疫即啟動異地辦公

因應新冠肺炎疫情持續，民眾黨主席柯文哲今天赴立院黨團主持黨務聯繫會報，通過黨部、黨團防疫規定，將防疫規格拉高，只要辦公室有一人居家檢疫或隔離，就將啟動兩組員工14天的異地「隔離辦公」；若一人確診，所有員工居家隔離，實施在家工作，所有會議也採線上進行。

民眾黨立院黨團辦公室副主任柯昱安表示，今天通過的黨部及黨團防疫措施，包括黨中央、立院黨團、五席立委辦公室都要配合；若黨部及黨團、五席立委任何辦公室有人確診、所有同仁照常給全薪在家工作外，所有黨團或黨部記者會、對外活動也會暫停辦理，並要求委員非必要勿出席委員會，以書面質詢代替問政。

另外，從現在起，民眾黨部、黨團的對外活動或所舉辦之記者會，參加媒體、民眾均需實名登記姓名及聯絡方式，如於室內進行，則須全面配戴口罩。

至於全黨部、黨團員工也必須每天實施自主健康管理，確實登載體溫。

柯昱安表示，目前立院黨團已建置員工的線上打卡機制，因應新冠疫情的超前部署。

發言人楊寶楨表示，新冠肺炎疫情嚴峻，先前傳出有政府機關公職人員確診，黨中央、黨團因與外界接觸互動頻繁，黨主席柯文哲指示應落實防疫，將疫情影響政務運作的風險降至最低。