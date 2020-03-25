大巨蛋復工有望？柯文哲嘆：還有很多要做 沒那麼容易

遠雄大巨蛋案去年都審闖關成功後，台北市環評委員會今天上午進行大巨蛋案的環差分析審查，審議結果為「修正通過，並提附帶建議」。對於大巨蛋復工在望？台北市長柯文哲表示，「接下來還有很多事情要做，沒那麼容易。」

對於大巨蛋環境影響差異評估有條件通過，遠雄盼6月底前可取得復工許可。柯文哲今天赴立院黨團主持黨務聯繫會議結束後，面對媒體提問，對大巨蛋環差有條件通過的看法，柯文哲一開始還表示不知情，反問什麼時候通過？柯也嘆了口氣，表示「接著說要做的事情還很多，像是申請建照等程序，沒那麼容易啦。」