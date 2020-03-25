31歲黃健豪任革實院副院長 創意+邏輯跳脫國民黨老思維
國民黨中央黨部今天發佈，台中市議員黃健豪接任革命實踐研究院副院長，黃健豪31歲，前年當選北屯區議員。
台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長，黨主席江啟臣同時簽派由台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革命實踐研究院副院長。國民黨革實院是幕僚單位，偏重培養從政人才。
黃健豪未滿30歲就當選議員，發言精準且邏輯強，表現優。2017年5月黨職改選，被封「連系五虎」之一，當年第一高票當選全國黨代表。
2017年中國國民黨黨職改選，黃健豪出任中央新媒體部主任兼發言人，任內推出「千悲不歸路」「幹話撲克牌」等創意宣傳，跳脫國民黨的陳舊形象。
新媒體部也在國民黨缺乏資源下，推出黨徽抱枕、簽名棒球等文創商品，成功吸引青年、成為募款的人氣小物。
國民黨今天同步公布發言人團名單，分別由新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜出任發言人團成員。
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