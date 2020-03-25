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平均年齡不到35歲 國民黨發言人團名單曝光

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國民黨第2波人事名單底定 江啟臣：都是新生代夥伴

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長。圖／羅智強臉書
台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長。圖／羅智強臉書

國民黨中常會今通過新人事案，由台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院院長，台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革命實踐研究院副院長。江啟臣表示，他期待羅智強能在游淑慧、黃健豪襄助下，一同為革實院翻開新頁，永續國民黨人才培育發展。

國民黨新聞稿指出，羅智強曾任總統府發言人、總統府副秘書長等職務，為國民黨敢言、直言代表性人物，也勇於為國民黨辯護，選舉期間經常性在街頭開講，不但長於批判，更擅於為國民黨辯護，可望落實革命實踐研究院培養國民黨人才，落實青年培力的重要工作。

游淑慧為現任台北市議員，歷任台北市政府觀光傳播局主任祕書、台北市市長辦公室主任、國家政策研究基金會政策研究組顧問、郝龍斌辦公室發言人等職；除了長期襄助郝龍斌，在議員任內敢於任事，善於揭弊查弊，問政資料準備扎實，令人印象深刻。

黃健豪則為現任台中市議員，曾任國民黨發言人兼文傳會新媒體部主任、中央常務委員兼國民黨青年團總團長等職，不但了解網路生態，熟悉青年世代思維，更是國民黨新生代的指標性人物之一。

在大陸事務部主任部分，由左正東代理主任。左正東為美國丹佛大學國際研究博士、國立台灣大學政治系教授、國民黨大陸事務部副主任，熟悉兩岸事務以及東亞區域情勢，實務論述兼備；對大陸政策為國民黨重要核心論述關鍵，左正東不但理解台灣社會觀感，也熟悉兩岸情勢，可望協助國民黨凝聚共識，讓兩岸論述再次成為國民黨優勢。

國民黨今天同步公布發言人團名單，分別由新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡江大學外交與國際關係全英語學士學程兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜出任發言人團成員。

江啟臣表示，過去政黨發言人給外界過度嚴肅的形象，這次的發言人名單，都是國民黨新生代夥伴，希望可以更多活力、多元的發言表現，讓國民黨對外溝通，速度以及表現都能跟上社會脈動與需求。

國民黨 游淑慧

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