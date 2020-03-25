曾批不能落淚！趙少康今讚陳時中「表現穩定」 預言5月升副閣揆

衛福部長陳時中身為中央流行疫情指揮中心指揮官，每天都親自現身記者會，向民眾說明最新疫情資訊，負責任的態度備受外界肯定，就連先前曾批評陳時中不該掉淚的資深媒體人趙少康，如今都大讚陳時中「表現滿穩定的」，甚至大膽預測5月的內閣改組陳時中會當上行政院副院長。

媒體人尹乃菁昨（24）日在節目《鄉民來衝康》中表示，陳時中現在宛如國際級明星，包括日本NHK等多家外國媒體紛紛來台訪問他，泰媒還做了一支影片向國人介紹，大讚台灣防疫效果佳。讓一向犀利的名嘴趙少康也忍不住豎起拇指，表示今年5月內閣改組，「不知道陳時中會當行政院長還是副院長」。

趙少康指出，自從疫情爆發以來，陳時中的表現都相當穩定，面對新冠肺炎襲擊，台灣第一波守得不錯，身為指揮官的陳時中當然一定會得到民眾的信賴。他也因此推測，在即將進行的內閣改組，陳時中當上行政院副院長的機率極高，尤其是如果疫情持續下去，甚至成為台灣唯一大事的話，當上行政院長也不是不可能。

事實上要得到趙少康的的肯定還真不簡單，因為陳時中在2月時一度於記者會中哽咽落淚，對此趙少康當時就狠批陳時中不該落淚，直言「我覺得你在第一線打仗，你做指揮官，不要輕易掉淚，不能掉淚」、「你一個將軍到戰場上，打到一半就哭嗎？怎麼可以呢？」