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影／武漢專機返台蘇揆「逆時中」?民眾黨:提升指揮層級

聯合報 / 記者顏凱勗 林雍琁／台北即時報導

紓困特別條例今天(25日)滿周月，民眾黨上午召開記者會為紓困條例進行總體檢，黨團總召賴香伶認為防疫指揮中心指揮官層級需要再提升，她舉例表示下個月武漢將解除封城，到時滯留武漢的台灣人是否還需要專機送回台，防疫指揮中心指揮官陳時中回應說「不一定」，但行政院長蘇貞昌卻仍表示要「採專機模式」，兩人說法明顯不同調，賴香伶質疑「到底是蘇院長逆了時中，還是我們的部長，自己本身認為他的權力上面，可以做最後的定調」，因此民眾黨認為第二階段防疫、跨部會、國際事務等各種決策，指揮官層級應該有所提升。

黨團幹事長高虹安則提到，有新訓役男反應，同梯有人在一周內才剛從歐洲旅遊回來，不僅沒有14天居家檢疫就直接入伍，且專車將役男送到成功嶺，直到下車才量體溫，憂心恐成防疫破口。甚至排隊進餐廳前量體溫，體溫高達38度的人也被視為正常，因為「軍隊常在烈日下操練」為由放行，高虹安強調軍隊是密集群聚的型態，萬一有人確診恐怕會爆發大規模的群聚感染，呼籲相關單位要重視且落實國軍的防疫準備。

役男 專機 賴香伶

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