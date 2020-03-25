聽新聞
test
0:00 / 0:00
平均年齡不到35 國民黨發言人團名單曝光
國民黨主席江啟臣今天將公布第二波人事，除了革實院、大陸部以外，也成立新的發言人團隊，未來除了文傳會主委王育敏擔任媒體窗口外，也新設了五位發言人，五位發言人平均年齡不到35歲，希望能讓整體國民黨形象更年輕化。
發言人名單包含文傳會傳播部專員洪于茜、國家政策研究基金會助理研究員盧宸緯、新北市議員江怡臻、新北市議員陳偉杰以及淡江大學外交與國際關係兼任講師黃裕鈞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言