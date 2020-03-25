湖北返台仍以專機為主 陳時中：不排除定時定點航班

搭乘第二批武漢專機返台的361名國人今解除隔離，其中無人感染新冠肺炎。湖北省也自今起開放對外交通，武漢市下個月將解除封城，不過上千名滯留湖北的國人如何返國仍未定案，但由於滯留湖北者身分受到特殊註記，無法自行搭機返國，只能等專機。對於第三次專機形式，行政院與中央流行疫情指揮中心今未鬆口，指揮官陳時中說，還是維持註記，方向以專機為主，但不排除容許定時定點航班。

陳時中說，武漢台人有註記身份，大家覺得不公平，但是「他們是因為封城而不能回來，不是因為我們註記而不能回來。」因為封城推測是高風險，所以認為有管理必要，所以先註記，注意他們的行蹤，不要變成散客。

陳時中表示，解封後人可以移動，註記是因風險還存在，「我昨天也看了對岸，目前也不是真的解封，是類似交通慢慢解除移動」，在一個管理措施安全的前提，對復工及經濟等流動放寬。所以「我們認爲還在觀察期，故仍維持目前的註記，來有次序的管理。」

陳時中強調，未來研議方向還是以專機為主，但不排除有定點定時的航班，讓風險框在一定範圍內，這也要視海基會、海協會的未來討論而定。回來後的國人仍是集中檢疫，以防被污名化，過渡期住在檢疫所也不是處罰，滿意度都高達95%。陳時中說，指揮中心對疫情管控有絕對自主權，政院則有行政裁量權，「還是有政府在（台語）」。