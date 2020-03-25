快訊

來世再當夫妻！塔位要跟劉真在一起 辛龍盼生死相伴

居家檢疫大學生揪友開趴 陳時中罕撂重話：不怕死不識相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳斯懷言行惹議 江啟臣：建立考核評鑑辦法定去留

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影

國民黨不分區立委吳斯懷因共軍繞台發言惹議，國民黨中央研擬不分區考核機制。主席江啟臣今在中常會前談話表示，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他要求改革委員會要具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制。

江啟臣表示，國民黨的公職與民代的言行與問政表現，都代表國民黨的品牌價值，與黨的社會形象直接連結。但部分不分區立委的問政表現，卻讓國民黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓國民黨支持者再次沮喪失望。

江啟臣提起不分區立法委員所簽立的承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示國民黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。

江啟臣要求，接下來的改革委員會應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含他自己在內的黨籍立法委員。建立制度，更要落實制度，評鑑的結果，不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核，用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。

江啟臣致詞全文：

過去一星期，我跟秘書長、副秘書長、立法院黨團同仁已經走訪了台北、新北、台中、高雄、南投、彰化、雲林、嘉義嘉義縣市，也將預計在本週完成西部縣市的拜訪，東部及離島也將陸續規劃安排。更在週一邀請各縣市代表共同研商，了解地方政府面對防疫紓困條例、國土規劃及地方制度法的修法意見，落實由下而上的改革承諾。

在星期一的研討會中，我們的執政縣市夥伴，都同時提及「紓困規模過小，成效有限」、「授權地方政府因地制宜，調配產業紓困運用」以及「適度調降地方稅收，由中央補助稅差」等意見，我們也將轉交立法院黨團研議，以質詢或提案方式，具體反映執政縣市政府對於防疫紓困的建議。期待透過中央與地方的合作，達到「有效防疫、安定民心」、「有感紓困、健全體質」兩大目標。中央黨部是執政縣市政府的夥伴，國會黨團更是執政縣市政府在中央的代言人，面對越是艱難的處境，我們更要並肩作戰團結面對困境。

此外，我更要再次藉由中常會的機會，提醒所有黨籍參政同志。本黨公職與民代的言行與問政表現，都代表本黨的品牌價值，都與本黨社會形象直接連結。在疫情持續蔓延的社會氛圍中，本黨本應該善盡在野黨責任，齊心防疫，理性監督，與所有國人站在同一陣線。

然而部分不分區委員的問政表現，卻讓本黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓本黨支持者再次沮喪失望。本黨在進行不分區立法委員提名時，所有的提名同志都簽立承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示本黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。

正值黨內改革全面啟動的關鍵時刻，更是本黨轉型重生的重要契機，本黨與人民間的信任根基已經沒有繼續被侵蝕的本錢！我要再次懇請所有參政同志，以黨為念，以國家為念，更要以人民為念，不但要用行動堅守在野黨的監督立場，更要用行動與人民站在一起，贏回人民的信任。

我更要要求，接下來的「改革委員會」，應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含我自己在內的黨籍立法委員。建立制度，更要落實制度。評鑑的結果，不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核。用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。

最後，不但要謝謝大家，更要拜託大家，改革不是一個人就能夠完成的工作，國民黨改革，需要大家一起努力才能踏實穩健前行！謝謝！

國民黨 江啟臣 品牌

延伸閱讀

江啟臣開防疫會沒縣巿首長 朱立倫建議視訊或親到各地

傳臉書粉專剛成立就遭檢舉 吳斯懷：那是假的

黃復興主委請辭 江啟臣人事布局添變數

吳斯懷憂中國封鎖海運 沈榮津：分散天然氣來源

相關新聞

政院：武漢台人不取消註記 可搭指定航班回台

中國湖北省自今天起開放對外交通，武漢市4月8日將解除封城，行政院發言人Kolas今天說，中國疫情不透明，不會取消武漢台灣...

平均年齡不到35 國民黨發言人團名單曝光

國民黨主席江啟臣今天將公布第二波人事，除了革實院、大陸部以外，也成立新的發言人團隊，未來除了文傳會主委王育敏擔任媒體窗口...

第三趟武漢專機有望？ 指揮中心：今天不會宣布

新冠肺炎在中國的疫情，看似有減緩趨勢，由於湖北省除武漢以外地區今起解除封城，而第二批在檢疫所的武漢台胞，今清晨也解除隔離...

影／武漢專機返台蘇揆「逆時中」?民眾黨:提升指揮層級

紓困特別條例今天(25日)滿周月，民眾黨上午召開記者會為紓困條例進行總體檢，黨團總召賴香伶認為防疫指揮中心指揮官層級需要...

國民黨中常會 江啟臣提立委考核

國民黨今天舉行中常會並舉行黨團幹部佈達授證，主席江啟臣常會致詞時表示近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭...

吳斯懷言行惹議 江啟臣：建立考核評鑑辦法定去留

國民黨不分區立委吳斯懷因共軍繞台發言惹議，國民黨中央研擬不分區考核機制。主席江啟臣今在中常會前談話表示，近來的不分區立委...

湖北返台仍以專機為主 陳時中：不排除定時定點航班

搭乘第二批武漢專機返台的361名國人今解除隔離，其中無人感染新冠肺炎。湖北省也自今起開放對外交通，武漢市下個月將解除封城...

紓困滿月 藍黨團批成效差「看得到吃不到」

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行至今正好滿一個月，但連執政黨立委都認為紓困振興也要超前部署。民進黨團書記長鍾佳濱表示，紓困的具體政策了解不夠，行政部門應多加強宣導。國民黨團總召林為洲抨擊，受創產業已哀鴻遍野，政府紓困措施卻看得到吃不到，成效非常差。

我再增19境外移入新冠肺炎確診 4人就讀同英國學校

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增19例新冠肺炎境外移入病例，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日...

台以合作開發手機防疫監控 情治單位：看媒體才獲知

以色列時報（Times of Israel）報導指稱，以色列總理納坦雅胡披露，正在幫台灣測試手機追蹤技術。國安局與調查局...

湖北武漢台人返台 政院：專機返台模式持續與中方交涉

針對第三次湖北台人專機返台，以及是否在湖北武漢解封後，取消台商註記，行政院昨召開跨部會會議討論相關題，行政院發言人Koa...

每月花國民黨六百萬？ 黃復興駁斥報導：甚感訝異

自由時報報導黃復興黨部每月燒掉國民黨中央2成經費。黃復興今發出聲明駁斥，指行政費用支出高達五、六百萬、以及配有專屬駕駛等...

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數破41萬 哈佛大學校長、日本喜劇王志村健確診

整理包／台灣新增19例境外移入共235例確診 病例背景一覽

我新冠肺炎本土再添1例 清華大學法籍研究生染病

武漢台商隔離14天解禁 陸配激動喊「陳時中是鋼鐵人」

直播／ 我今日又新增19例確診全都屬於境外移入 累計總病例235例

印度總理宣布全國禁足21天 「否則國家倒退21年」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。