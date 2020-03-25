吳斯懷言行惹議 江啟臣：建立考核評鑑辦法定去留

國民黨不分區立委吳斯懷因共軍繞台發言惹議，國民黨中央研擬不分區考核機制。主席江啟臣今在中常會前談話表示，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他要求改革委員會要具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制。

江啟臣表示，國民黨的公職與民代的言行與問政表現，都代表國民黨的品牌價值，與黨的社會形象直接連結。但部分不分區立委的問政表現，卻讓國民黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓國民黨支持者再次沮喪失望。

江啟臣提起不分區立法委員所簽立的承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示國民黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。

江啟臣要求，接下來的改革委員會應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含他自己在內的黨籍立法委員。建立制度，更要落實制度，評鑑的結果，不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核，用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。

江啟臣致詞全文：