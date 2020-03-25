吳斯懷言行惹議 江啟臣：建立考核評鑑辦法定去留
國民黨不分區立委吳斯懷因共軍繞台發言惹議，國民黨中央研擬不分區考核機制。主席江啟臣今在中常會前談話表示，近來的不分區立委問政表現讓國民黨形象備受考驗，不只遭對手攻擊更讓社會大眾質疑，他要求改革委員會要具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，做為不分區立委去留的評鑑機制。
江啟臣表示，國民黨的公職與民代的言行與問政表現，都代表國民黨的品牌價值，與黨的社會形象直接連結。但部分不分區立委的問政表現，卻讓國民黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓國民黨支持者再次沮喪失望。
江啟臣提起不分區立法委員所簽立的承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示國民黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。
江啟臣要求，接下來的改革委員會應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含他自己在內的黨籍立法委員。建立制度，更要落實制度，評鑑的結果，不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核，用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。
江啟臣致詞全文：
過去一星期，我跟秘書長、副秘書長、立法院黨團同仁已經走訪了台北、新北、台中、高雄、南投、彰化、雲林、嘉義嘉義縣市，也將預計在本週完成西部縣市的拜訪，東部及離島也將陸續規劃安排。更在週一邀請各縣市代表共同研商，了解地方政府面對防疫紓困條例、國土規劃及地方制度法的修法意見，落實由下而上的改革承諾。
在星期一的研討會中，我們的執政縣市夥伴，都同時提及「紓困規模過小，成效有限」、「授權地方政府因地制宜，調配產業紓困運用」以及「適度調降地方稅收，由中央補助稅差」等意見，我們也將轉交立法院黨團研議，以質詢或提案方式，具體反映執政縣市政府對於防疫紓困的建議。期待透過中央與地方的合作，達到「有效防疫、安定民心」、「有感紓困、健全體質」兩大目標。中央黨部是執政縣市政府的夥伴，國會黨團更是執政縣市政府在中央的代言人，面對越是艱難的處境，我們更要並肩作戰團結面對困境。
此外，我更要再次藉由中常會的機會，提醒所有黨籍參政同志。本黨公職與民代的言行與問政表現，都代表本黨的品牌價值，都與本黨社會形象直接連結。在疫情持續蔓延的社會氛圍中，本黨本應該善盡在野黨責任，齊心防疫，理性監督，與所有國人站在同一陣線。
然而部分不分區委員的問政表現，卻讓本黨形象再次備受考驗，不但受到對手政黨猛烈攻擊，一般社會大眾強烈質疑，甚至讓本黨支持者再次沮喪失望。本黨在進行不分區立法委員提名時，所有的提名同志都簽立承諾書，其中明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象」、「經查證屬實，願受黨紀處分，並依相關規定註銷被提名」，顯示本黨對於不分區委員言行及問政品質，有約束及輔導的權力及義務。
正值黨內改革全面啟動的關鍵時刻，更是本黨轉型重生的重要契機，本黨與人民間的信任根基已經沒有繼續被侵蝕的本錢！我要再次懇請所有參政同志，以黨為念，以國家為念，更要以人民為念，不但要用行動堅守在野黨的監督立場，更要用行動與人民站在一起，贏回人民的信任。
我更要要求，接下來的「改革委員會」，應該更具體建立「立法委員考核評鑑辦法」，用人民期待的標準來要求包含我自己在內的黨籍立法委員。建立制度，更要落實制度。評鑑的結果，不但要作為不分區委員去留的機制，更要作為區域委員提名的考核。用黨紀落實，作為再造國民黨品牌價值的第一步。
最後，不但要謝謝大家，更要拜託大家，改革不是一個人就能夠完成的工作，國民黨改革，需要大家一起努力才能踏實穩健前行！謝謝！
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