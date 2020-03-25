選舉花7億遭蔡正元嘲諷 民進黨反批：肺炎不會影響眼睛

民進黨日前公布「2020選舉結案報告」，黨部總共支出約7億元，且不包括蔡英文競選辦公室的開支。對此國民黨前副秘書長蔡正元在臉書以「新海角七億」嘲諷說，批評這「海角七億」只是冰山一角，水面下如何就看不到。民進黨主席卓榮泰今天反批，「肺炎影響咳嗽，而不是影響眼睛。」

民進黨發言人周江杰表示，蔡正元無需在全國正值努力防疫期間，刻意透過網路帶風向，針對民進黨做政治操作。這樣的行為，不會受到國人的支持，更凸顯蔡正元政客本質。

周江杰指出，日前中央黨部向中執會提出2019年度決算書表以及2020年度預算計畫。關於2019年年度支出決算的部份，其實包含黨部常年預算以及選舉特別預算，整體結算並非全數用於選舉支出使用。他表示，相關年度決算書表都將會依法經會計師查核簽證後，依政黨法之規定，向內政部申報。