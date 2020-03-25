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我再增19境外移入新冠肺炎確診 4人就讀同英國學校
中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增19例新冠肺炎境外移入病例，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日。個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史。
指揮中心指揮官陳時中表示，新增個案中，案222至225共4人與案152(3月17日入境，3月21日確診)就讀英國同一所學校，4人自3月15日至18日陸續發病，於3月22日入境時由機場攔檢通報，於今日確診，研判為一起校園群聚。
陳時中進一步表示，案226為埃及旅遊團團員，居家隔離期間，於3月21日出現喉嚨乾情形，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共10人確診(9名團員、1名接觸者)。
陳時中指出，案233於去(2019)年12月至英國就學，3月13日至21日與高中同學(案210，3月24日確診)同遊英國並一同返國，案233入境時無症狀故返家居家檢疫，於3月23日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。其餘13例境外移入病例為獨立個案
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