台以合作開發手機防疫監控 情治單位：看媒體才獲知

以色列時報（Times of Israel）報導指稱，以色列總理納坦雅胡披露，正在幫台灣測試手機追蹤技術。國安局與調查局上午表示，都是在獲知媒體訊息後才向衛福部進行了解，並詢問中央疫情指揮中心，才獲悉我方曾針對疫情與以色列曾進行過討論。

中央疫情指揮中心本月18日宣布電子圍籬智慧監控系統，系統可追蹤使用者的手機以掌握行蹤，舉凡是被要求居家檢疫或隔離的民眾，一旦離開檢疫範圍，系統除向當事人發出警告，同時會通知民政單位、衛政單位及轄區警察，以確實掌握民眾行蹤。疫情指揮中心指出，該系統主要是偵測民眾手機SIM卡與基地台的距離，如果走出該距離，就會被察覺。

國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，國民黨立委李貴敏質詢關切，國安局與調查局何時才獲悉這個訊息？有無手機監控器材進入台灣？是否曾透過國際合作管道先行掌握？

調查局長呂文忠表示，調查局並未參與此事討論，中央疫情指揮中心3月18日開記者會才知道；邱國正則說，這是針對疫情防控的部分，國安局曾向衛福部作了解，衛福部稱曾與以色列就疫情作了討論。國安局因平常未就此議題進行合作，與其他友邦也沒有討論過疫情議題，會加以檢討。