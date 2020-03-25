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每月花國民黨六百萬？ 黃復興駁斥報導：甚感訝異
自由時報報導黃復興黨部每月燒掉國民黨中央2成經費。黃復興今發出聲明駁斥，指行政費用支出高達五、六百萬、以及配有專屬駕駛等內容多與事實有所出入，偏離現況，對於報導中錯誤不實之訊息來自黨內人士透露，黃復興黨部甚感訝異與遺憾。
黃復興黨部強調，不會因此懷疑黨內同志有挑撥行為而破壞信任，因此特此鄭重澄清，並請媒體詳加查證，以免訛傳造成輿論誤解。
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