第三趟武漢專機有望？ 指揮中心：今天不會宣布

新冠肺炎在中國的疫情，看似有減緩趨勢，由於湖北省除武漢以外地區今起解除封城，而第二批在檢疫所的武漢台胞，今清晨也解除隔離，會不會啟動第三批台胞專機回台？中央流行疫情指揮中心表示，今天不會宣布第三次專機。

第二批武漢專機返台台胞，14天檢疫在今天清晨解除，檢疫所也將騰出空間，因此外界好奇是否第三批專機有望？據了解，行政院昨晚開會討論，院長蘇貞昌希望防疫優先、謹慎、嚴格，仍希望以專機方式接送，預計今天二度討論拍板後，由指揮中心對外宣布。

而指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今受訪時表示，據他了解，今天不會宣布第三次專機，相關情形都仍討論中，若有進一步消息確認，會對外公布。

有無國籍航空機組員確診一事，莊人祥表示，相關個案與疫調都進行中，指揮中心還沒對外公布，不過企業內如有確診個案時，會比較謹慎、發訊通知員工是難免，指揮中心中午會再更新資訊，若確認有相關事情與個案後，下午記者會再說明。

而在第二批武漢專機返台361人檢疫所期滿、今清晨解除隔離方面，莊人祥說，從新北林口跟宜蘭的檢疫所離開者分別為161、88、112人，他們出關前，防疫人員都再次進行體溫量測及酒精消毒，部份人員由親友接送回家，其他人搭乘遊覽車統一至捷運站或火車站自行返家。