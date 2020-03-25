國民黨團人事再更動 張一民接手新聞聯絡人

國民黨立院黨團人事上周更動，黨團主任江桂芳與新聞聯絡人邵偉信遭資遣，由國民黨團司法及法制委員會助理柯淑華暫代黨團主任。根據最新人事決議，國民黨政策會政策研究部主任張一民確定轉調立院黨團，接手新聞聯絡人一職。

據了解，黨團上周進行人事更動時，由於張一民是當初江桂芳帶入政策會的黨團員工，因此也傳出異動。由於張在黨團有15年經驗，黨團總召、政策會執行長林為洲希望能將他調回黨團接手邵偉信職位。

昨天林為洲陪黨主席江啟臣赴中彰投拜會回來後，找了張一民懇談此事，由於政策會與黨團薪水有差距，若張無法接受恐怕就會遭到資遣。在兩人懇談過後，張一民決定接受新聞聯絡人職務，明天將赴黨團報到。