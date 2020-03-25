江啟臣開防疫會沒縣巿首長 朱立倫建議視訊或親到各地

疫情恐慌下的全球社會，勢必產生更多的社會孤立（social isolation）或疏離現象，人與人之間的信賴與良善，正面臨一場人性上對決與血統種族上對峙，道德制約聲量愈來愈大，法律防線也被挑戰碰觸，失去平衡的社會秩序，靠僅存的基礎維持。如果這是一場戰爭，戰爭已經在全球開打，只是沒有彈藥煙硝味，卻充滿人性創傷味。治國邊境管理破功，宗教儀式面臨考驗，經濟法則很難適用，衛生組織強烈破口，政治關係緊張，全球一百多個國家現在好像被逼到同一個懸崖邊，反思人性關懷與文化社會價值觀，舊世紀發生過的瘟疫詛咒，在新科技文明的現在，彷彿又再來一次。

2020-03-25 11:31