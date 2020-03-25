聽新聞
test
0:00 / 0:00
江啟臣開防疫會沒縣巿首長 朱立倫建議視訊或親到各地
國民黨主席江啟臣日前邀國民黨籍縣市長開會，但沒首長參加，新北市前巿長朱立倫今天說，現在各縣市長防疫優先，他建議黨主席可用視訊，或親自到各地。
國民黨副祕書長顏寬恒說，他這職務是艱難工作，現在大家共同目標是國民黨一定要重新站起來，尤其讓年輕世代，重新接受受國民黨。
朱立倫說，國民黨現在從黨主席到祕書長，各副祕書長，大家像一家人，會團結和諧，重振國民黨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言