徐正文：武漢仍有6孕婦152學童 盼第三批專機回台

湖北武漢台胞返鄉自救會會長徐正文25日表示，經過統計，滯留在湖北仍有6名孕婦和152名學童，總共158人希望透過第三批專機返台，他會把這份統計後的名單，提供給政府參考。

湖北省於25日起逐步解封，至於武漢將在4月8日解封，顯示新冠肺炎疫情已經緩和。

仍滯留在湖北的台灣學童們，透過影片表達自己想要回台灣上學的心聲：「我想要跟同學們一起上課，希望早日返台，把落下的功課補回來。」

而另一名滯留在湖北的台灣人，則指出前面兩批包機都很順利回台，「我在台灣還有房貸，小孩現在沒法上學，希望能趕快回台灣，能趕快回去工作，讓生活恢復正軌，希望政府不要忘記我們，我們也一定會配合政府所有的相關防禦措施。」

這名台灣人進一步解釋，自己是1月17日帶小孩到湖北過年看外公外婆，困在湖北已經過了60幾天，每天都有量體溫並放上群組回報紀錄，台辦之前也有帶他們去做核酸檢測，顯示陰性，是正常的，現在最大問題是沒有辦法工作，想到月底即將要繳交的房貸，每天憂慮到睡不著。

徐正文表示，自己有一個近兩百名滯留在湖北的台灣人群組，經過調查，其中有6名孕婦和152名學童，儘管先前已經被政府註記管制，但仍希望在防疫優先情況下，比照第二批專機模式，由華航和東航共同執飛，送這些滯留在湖北的台灣人返台，這些台灣人也願意接受政府隔離14天的規定。

不過，有台胞指出，包括湖北襄陽機場、恩施機場、神農架機場，已經從25日復航，「我可以從離我最近的襄陽機場搭飛機到上海機場，再從上海機場搭陸籍航空回台灣，就不會受到註記管制的影響。」

滯留在湖北的台灣人，每天量體溫。圖/湖北武漢台胞返鄉自救會提供