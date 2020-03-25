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民眾黨：役男歐洲回台即入伍 成功嶺恐成防疫破口

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
隨著紓困特別條例上路已滿一個月，民眾黨團今天總體檢政院的防疫紓困措施，竟發現仍有防疫破口、專機政策逆時中？勞動部充電再出發計畫執行不及格；人力、物力盤點機制不完備等諸多問題。記者／林麗玉攝影
隨著紓困特別條例上路已滿一個月，民眾黨團今天總體檢政院的防疫紓困措施，竟發現仍有防疫破口、專機政策逆時中？勞動部充電再出發計畫執行不及格；人力、物力盤點機制不完備等諸多問題。記者／林麗玉攝影

新冠肺炎疫情持續，民眾黨立院黨團質疑，行政院長蘇貞昌的武漢專機政策「逆時中」？總召賴香伶表示，武漢4月8日即將解封，但武漢台人返國，蘇貞昌指「一定要專機」，與陳時中的「不一定專機」不一致。賴認為，指揮官層級應提升至跨部會，第二階段防疫應由蘇貞昌扛起指揮官角色。

黨團幹事長高虹安也提到，僅管目前未定調達社區感染，但黨團也陸續接獲陳情，指校園、成功嶺仍有許多防疫破口。

隨著紓困特別條例上路已滿一個月，民眾黨團今天總體檢政院的防疫紓困措施，竟發現仍有防疫破口、專機政策逆時中？勞動部充電再出發計畫執行不及格；人力、物力盤點機制不完備等諸多問題。

高虹安說，除清大已部份停課外，她也接獲陳情，質疑許多大學超過百人的課堂竟照常，完全沒有相關防疫調整。也有成功嶺役男陳情，某批役男中，有人近期才剛從歐洲返國就直接入伍，竟無落實檢疫隔離，也沒體溫量測，而是上了遊覽車之後，才知道有旅遊史，擔憂恐爆發大規模感染。

賴香伶也提到，目前勞動部的相關紓困並沒發揮極大作用。以目前通報的無薪假109家、3千多人中，參加充電再出發計畫的卻僅16件，僅占整體14％，顯然很多無薪假勞工沒有享有政府資源、以緩解經濟，紓困計畫執行不及格。

副總召張其祿說，儘管目前未達社區感染，但卻也未見社區防疫有超前部署，若疫情真的進入社區防疫階段，恐爆發嚴重的防疫人力短缺問題。還有部分消防單位防疫物資也不足，黨團也接獲有消防單位陳情，表示地區人口少配置一次性防護衣僅個位數，導致出勤二三次之後，單位已經無防護衣可用的困境。

專機 蘇貞昌 勞動部

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