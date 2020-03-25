影／假訊息爆炸！3個月90萬筆流竄 產學界合體科技阻斷

新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發後，各種疫情資訊幾乎不斷24小時更新，但也讓假訊息有機可趁，包含先前有發現從1月27日至2月4日期間口罩嚴重缺貨後，就有不少偽裝賣口罩的詐騙網站出現，讓民眾受騙上當，接著出現要大家搶購衛生紙的訊息，口罩實名制2.0開放線上刷卡後，又有同樣的詐騙訊息推陳出新。根據趨勢科技統計光是從2020年1月到3月間，就有90萬筆內容異常的訊息在LINE上流竄，其中更有60萬筆是假訊息，甚至不乏有詐騙及假偏方，該怎麼第一時間防堵假訊息擴散成為全民課題，如今政府部門不僅極力澄清假訊息外，也與民間企業合作，將公開數據提供民間廠商，只要民眾加入防詐等line好友，就能得知消息真偽，共同為假訊息澄清。

科技防疫不僅能用在防堵假訊息上，也能用在精準預測所在地疾病風險，台大地理環境資源學系就運用適地性，搭配科技技術開發App，讓民眾只要透過手機定位，就能即時知道所在地傳播風險有多高，讓防疫更安心。