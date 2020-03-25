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蔡總統防疫 特勤中心：一天量兩次體溫
新冠肺炎疫情延燒，針對蔡英文總統個人防疫措施，負責總統維安的國安特勤中心副指揮官周廣齊上午在立法院表示，蔡總統一天量測體溫2次，由24小時待命的醫官執行，而人員進出總統府必須量測體溫、酒精消毒，落實防疫措施。
國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，周廣齊列席備詢。民進黨立委羅致政關切總統府與蔡總統個人的防疫作為，詢問過去維安課程是否有納入防疫事項。
邱國正表示，過去確實是沒有相關科目，但目前已在補強當中；周廣齊則說，總統若遭遇核生化等攻擊，都有相關作業程序因應。
周廣齊表示，蔡總統目前一天量測體溫2次，由身旁24小時待命的醫官執行；而無論是在總統府外、總統官邸，相關進出人員都必須量測體溫、酒精消毒。
立委關切若總統府內有超過百人的接見行程，是否會要求蔡總統戴口罩。周廣齊回應，府內相關防疫作為由總統府第三局主責；若是戶外場所，維安人員都會要求相關人士戴上口罩。
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