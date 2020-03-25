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國安人員介入毀林宅血案關鍵證據？ 邱國正：胡扯八道

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局將林宅血案政治檔案進行解密，但促轉會曾披露檔案中兇手嫌犯的電話錄音帶遭到簽文銷毀，國安局長邱國正上午在立法院表示，面對有人質疑國安單位介入此事，委實是「胡扯八道」。圖：記者蔡佩芳／攝影
國安局將林宅血案政治檔案進行解密，但促轉會曾披露檔案中兇手嫌犯的電話錄音帶遭到簽文銷毀，國安局長邱國正上午在立法院表示，面對有人質疑國安單位介入此事，委實是「胡扯八道」。圖：記者蔡佩芳／攝影

國安局將林宅血案政治檔案進行解密，但促轉會曾披露檔案中兇手嫌犯的電話錄音帶遭到簽文銷毀，國安局長邱國正上午在立法院表示，面對有人質疑國安單位介入此事，是「胡扯八道」。

國安局長邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。無黨藉立委林昶佐質詢表示，國安局對白色恐怖政治檔案，卷中有關情工人員身份與國際管道機密，確可維持機敏，但不用整卷都保密，國安局過去在檢討就可積極處理，而不是一直想要阻擋。

他舉例，促轉會2月份曾披露林宅血案卷中有國安局內部簽文記載兇手嫌犯的電話錄音帶遭到銷毀，他曾發文詢問國安局這是怎麼回事，但國安局回文卻稱檔案內並無錄音帶，顯然答非所問，他希望國安局有更積極的態度，可詢問當年的同仁或主管追查此事。面對白色恐怖案件，國安局應有更積極的態度。

邱國正表示，有人問國安單位有無介入此案，他們獲得的答案都是四個字「胡扯八道」，他應為當年的國安人員發聲。

國安局 邱國正 立法院

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