役男爆返台就服役恐成防疫破口？役政署：防疫比照國軍

新冠肺炎疫情增溫，時代力量立委邱顯智在臉書透露，日前接獲成功嶺替代役男陳情，指相關單位防疫措施鬆散，不僅上車沒量體溫，同袍間竟然還有剛從歐洲返台的人。這名疫男擔心，國軍將成為防疫最大破口。對此，內政部役政署表示，役男基礎訓練防疫措施均比照國軍，有居家隔離或居家檢疫，延緩徵集（入營），役男入營量體溫，詢問入營前21日旅遊史、每日量體溫、全程戴口罩等，落實勤洗手，役男上課、吃飯和睡覺都採梅花座隔開，落實防疫，並持續加強衛教，維護役男健康。

內政部役政署表示，替代役訓練班基礎訓練營區均比照國軍營區防疫措施，包括入營當日均對入營役男量測體溫，確實關懷詢問其入營前21日（3月12日以前入營前為14日）內，有無自疫情建議等級第三級國家的旅遊史及接觸史，並具結健康聲明書，加強環境消毒、要求受訓役男勤洗手、每日皆體溫測量4次，及訓練期間全程發放口罩配戴等相關防疫作為。

役政署指出，替代役訓練班因應疫情需要，也設有隔離專區，實施自我健康管理，針對衛生單位通報疑似個案及發燒症狀的役男，即送國軍臺中總醫院確認發燒原因，於採驗檢體後，若經醫師評估毋需留院觀察，則安置於隔離專區，實施自主健康管理14日，以落實防疫工作，避免群聚感染。