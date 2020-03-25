獨／西國留學台生：首遇緊急狀態 學校傳二度停課15天

新冠肺炎在世界各地確診數激增，歐美各國大規模淪陷，而在歐洲方面繼義大利之後，西班牙疫情也瞬間暴衝，至今感染確診者已飆破3萬3000例外，死亡人數更累計2182人。西班牙日前更宣布進入國家緊急狀態。

不過因進入緊急狀態，西班牙許多學校也紛紛停課。記者訪問到在台灣中部大學就學，今年至西班牙昆卡地區進行為期一年交換生的劉姓女同學，她表示，當地約30名台籍生，原本大多不想返台，但受到疫情與學校停課影響，家屬很擔心而決定返台，目前僅剩約十名台籍生滯留。

劉同學表示，她3月12日時收到可能停課通知，下午還和班上的同學搭公車去家樂福囤貨，還吃了附近麥當勞的奶昔；3月13日時，老師跟交換生開會，說明之後確定停課15天，想回台灣或留下都可以。而3月14日時，西班牙國家公報發布緊急狀況法（Real Decreto del estado de alarma）並立即生效，很快的大街上就沒人，人民搶物資、封城。

她的同學當天下午趕去馬德里，準備搭周日飛往杜拜再轉台北的班機，到馬德里之後才知道被取消了。接下來也應該就是新聞報導的歐洲留學生逃難之亂，一堆轉機地到台北的班機被取消，想回台的台灣留學生，焦急如熱鍋上螞蟻。

但劉同學也說，少數交換生雖留在當地、待在學校宿舍自主管理，不過目前物資相當充足，加上離開的的台籍學生將食物留給她們，所以並未如想像中可怕，只是不太能出門亂跑，這也是她生平首次遇到緊急狀態。而學校也在3月14日公布停課15天後，昨傳聞政府會再延長緊急狀態15天、學校亦同。而據了解，目前將再延到4月11日。

街上真的沒人？劉同學說，她的宿舍旁就是超市，每天都看到有人進出。除了購買糧食生活用品、上班必要之事，如果隨意閒晃是真的會被罰，有警察在街上巡邏，所以街上才沒人，但不是完全禁止。

她說，她所在的城市確診數較少，是一個本來就寧靜的地方，人口密度也不高，能做的就是照顧好自己。她一邊關心附近同學回台的情況，一邊想著之後的生活：「就關15天吧！」其實是她期盼的，因為疫情爆發至今，不停課才可怕！

「我完全沒有回台的打算。」她說，雖然學校停課了，但不是真的停止上課，而是改成線上課程，一樣每天讀書、煮飯、寫功課，生活照常過。