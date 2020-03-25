快訊

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

萬一「梅克爾確診」了...德國總理隔離中：誰是代理接班人？

獨／西國留學台生：首遇緊急狀態 學校傳二度停課15天

聯合報 / 記者簡浩正／台北─昆卡越洋採訪
劉同學說，她的宿舍旁就是超市，每天都看到有人進出，除了購買糧食生活用品、上班必要之事，如果隨意閒晃是真的會被罰，故各地人都很少。圖／劉同學提供
劉同學說，她的宿舍旁就是超市，每天都看到有人進出，除了購買糧食生活用品、上班必要之事，如果隨意閒晃是真的會被罰，故各地人都很少。圖／劉同學提供

新冠肺炎在世界各地確診數激增，歐美各國大規模淪陷，而在歐洲方面繼義大利之後，西班牙疫情也瞬間暴衝，至今感染確診者已飆破3萬3000例外，死亡人數更累計2182人。西班牙日前更宣布進入國家緊急狀態。 

不過因進入緊急狀態，西班牙許多學校也紛紛停課。記者訪問到在台灣中部大學就學，今年至西班牙昆卡地區進行為期一年交換生的劉姓女同學，她表示，當地約30名台籍生，原本大多不想返台，但受到疫情與學校停課影響，家屬很擔心而決定返台，目前僅剩約十名台籍生滯留。

劉同學表示，她3月12日時收到可能停課通知，下午還和班上的同學搭公車去家樂福囤貨，還吃了附近麥當勞的奶昔；3月13日時，老師跟交換生開會，說明之後確定停課15天，想回台灣或留下都可以。而3月14日時，西班牙國家公報發布緊急狀況法（Real Decreto del estado de alarma）並立即生效，很快的大街上就沒人，人民搶物資、封城。

她的同學當天下午趕去馬德里，準備搭周日飛往杜拜再轉台北的班機，到馬德里之後才知道被取消了。接下來也應該就是新聞報導的歐洲留學生逃難之亂，一堆轉機地到台北的班機被取消，想回台的台灣留學生，焦急如熱鍋上螞蟻。

但劉同學也說，少數交換生雖留在當地、待在學校宿舍自主管理，不過目前物資相當充足，加上離開的的台籍學生將食物留給她們，所以並未如想像中可怕，只是不太能出門亂跑，這也是她生平首次遇到緊急狀態。而學校也在3月14日公布停課15天後，昨傳聞政府會再延長緊急狀態15天、學校亦同。而據了解，目前將再延到4月11日。

街上真的沒人？劉同學說，她的宿舍旁就是超市，每天都看到有人進出。除了購買糧食生活用品、上班必要之事，如果隨意閒晃是真的會被罰，有警察在街上巡邏，所以街上才沒人，但不是完全禁止。

她說，她所在的城市確診數較少，是一個本來就寧靜的地方，人口密度也不高，能做的就是照顧好自己。她一邊關心附近同學回台的情況，一邊想著之後的生活：「就關15天吧！」其實是她期盼的，因為疫情爆發至今，不停課才可怕！

「我完全沒有回台的打算。」她說，雖然學校停課了，但不是真的停止上課，而是改成線上課程，一樣每天讀書、煮飯、寫功課，生活照常過。

而她在台灣的母親也很淡定，與其他家長快與小孩鬧家庭革命、要求非回台不可，她說，她的護理師母親僅告訴她，好好待著，照顧自己身體，因為搭機回台的感染風險可能更大。她也深深認同此點。

劉同學說，3月14日時，西班牙國家公報發布緊急狀況法並立即生效，很快的大街上就沒人，人民搶物資。圖／劉同學提供
劉同學說，3月14日時，西班牙國家公報發布緊急狀況法並立即生效，很快的大街上就沒人，人民搶物資。圖／劉同學提供

停課 西班牙 疫情

延伸閱讀

重災區西班牙醫療不堪負荷 向北約要求人道協助

阻新冠肺炎 隔離停課和居家工作並行最有效

家長團體：孩子居家檢疫 家長要負責

英國禁2人聚會 西班牙4千醫護染疫

相關新聞

第三批武漢專機能成行？ 府方人士：中國只想先送走再說

第二批湖北返台專機後，第三批專機能否成行？府方人士表示，現在兩邊還在談，但中國大陸與台灣觀念不同，難有共識，認為比起台灣...

立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

華航兩機師確診新冠肺炎之後，今天又傳出長榮航空也有一組員確診。時代力量立委邱顯智今天在立法院交通委員會質詢交通部次長王國...

陳柏惟籲讓香港人來當兵 31歲議員黃健豪：不要講幹話

台中第二選區立法委員陳柏惟在立法院質詢時建議說「要讓香港人來台灣當兵」台中市北屯區議員黃健豪在臉書發文，要求立法委員釐清...

等不到第三批武漢專機 馬英九：撤「黑名單」讓國人回台

搭乘第二批武漢專機返台的361名國人今解除隔離，其中無人感染新冠肺炎。湖北省也自今起開放對外交通，武漢市下個月將解除封城...

蔡總統防疫 特勤中心：一天量兩次體溫

新冠肺炎疫情延燒，針對蔡英文總統個人防疫措施，負責總統維安的國安特勤中心副指揮官周廣齊上午在立法院表示，蔡總統一天量測體...

國安人員介入毀林宅血案關鍵證據？ 邱國正：胡扯八道

國安局將林宅血案政治檔案進行解密，但促轉會曾披露檔案中兇手嫌犯的電話錄音帶遭到簽文銷毀，國安局長邱國正上午在立法院表示，...

役男爆返台就服役恐成防疫破口？役政署：防疫比照國軍

新冠肺炎疫情增溫，時代力量立委邱顯智在臉書透露，日前接獲成功嶺替代役男陳情，指相關單位防疫措施鬆散，不僅上車沒量體溫，同...

獨／西國留學台生：首遇緊急狀態 學校傳二度停課15天

新冠肺炎在世界各地確診數激增，歐美各國大規模淪陷，而在歐洲方面繼義大利之後，西班牙疫情也瞬間暴衝，至今感染確診者已飆破3...

獨/主席選舉曾挺郝龍斌 游淑慧出任革實院副院長

國民黨主席江啟臣下午將在中常會公布第二波人事，除了台北市議員羅智強確定接任革命實踐研究院院長外，副院長也將由同為北市議員...

國安局：林宅血案檔案幾乎解密

針對蔡英文總統於228紀念日時要求國家安全局一個月內解密林宅血案和陳文成命案相關檔案，國安局昨天發布新聞稿表示，政治檔案...

傳臉書粉專剛成立就遭檢舉 吳斯懷：那是假的

外傳國民黨不分區立委吳斯懷才剛成立的臉書粉絲專頁就疑似被檢舉消失，被笑稱「最短命粉專」。吳斯懷今天在立法院回應媒體相關詢...

邱國正：林宅血案幾完成解密 促轉會要看就給看

國家安全局長邱國正上午表示，國安局已將須解密的政治檔案移交檔案局，針對林宅血案部分，也幾乎完成解密。但他強調，此案情工人...

熱門新聞

嘉義長庚初步研究：台灣本土茶葉可抑制新冠病毒增生

圖表看疫情／全球有175個國家地區傳確診案例 病例數破41萬

我新增26例確診 網友看這25例境外移入驚覺有「暗黑共同點」

又語出驚人！ 陳柏惟拋邀香港人來台當兵

整理包／台灣216例確診 病例背景縣市一覽圖

我新冠肺炎本土再添1例 清華大學法籍研究生染病

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。