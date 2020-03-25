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立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

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立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
立委邱顯智爆長榮航空也有組員確診。記者董俞佳／攝影
立委邱顯智爆長榮航空也有組員確診。記者董俞佳／攝影

華航兩機師確診新冠肺炎之後，今天又傳出長榮航空也有一組員確診。時代力量立委邱顯智今天在立法院交通委員會質詢交通部次長王國材此事，不過，王國材表示，目前還未收到這個訊息，邱顯智質疑，相關案例竟然都沒有上報至交通部，實在太離譜。長榮航空未否認，但表示，針對個案不能做評論。

華航兩機師確診新冠肺炎，華航董事長謝世謙今天表示，華航有確診案例這個華航無法公布，而是由中央疫情指揮中心發布，他表示，現在機組人員的防護都是依照疫情指揮中心規定。他也說，現在一天到晚寫管理有破口，讓他非常不滿。

謝世謙說，新冠肺炎的疫情是否會傳染是無法控制的，除非待在家裡，還不能有家人，他還說，每個人對新冠肺炎都感到恐慌，不是只有機師而已，希望大家將心比心，華航現在盡全力保護員工。

除了華航之外，邱顯智今天質詢時也表示，昨天有航空公司發布有幾組人員確診的訊息，他問王國材是否有掌握相關訊息，不過，王國材表示，還沒有收到這個訊息。邱顯智表示，這個訊息都已經發給2、3000人，交通部竟然還都不知道，實在非常離譜。

長榮航空表示，長榮航空針對個案不能做任何評論，一切由中央流行疫情指揮中心對外回應。

王國材表示，華航針對貨機機組人員有標準作業程序，例如到國外有專門出入通道，也不能外出，但為何仍受到感染，已請華航了解兩位人員在外站的行為，並研擬報告；交通部也會理解是否有相關漏洞，會盡快彌補。

立委邱顯智爆長榮航空也有組員確診。記者董俞佳／攝影
立委邱顯智爆長榮航空也有組員確診。記者董俞佳／攝影

新冠肺炎 華航 王國材

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