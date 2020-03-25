邱國正：林宅血案幾完成解密 促轉會要看就給看

國家安全局長邱國正上午表示，國安局已將須解密的政治檔案移交檔案局，針對林宅血案部分，也幾乎完成解密。但他強調，此案情工人員當時掌握的情報來源、人員與國際合作管道，涉及國家安全者，「我們都取得諒解了」，「他要看會讓他看」，但仍建議不宜對外冒然公布。

邱國正上午率各單位情報首長列席立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，國防部資通電指揮官馬英漢也以情報機關首長身分列席。邱國正會前受訪表示，列席立法院備詢是依情工法相關規定，而情報工作由國安局統合，資通電軍部隊從事情報業務細部工作規則，由主管機關另訂。

蔡英文總統要求國安局針對促轉會所徵集、選定檔案，一個月內完成解密。國安局昨天曾發布新聞稿表示，經國家發展委員會檔案管理局審定的政治檔案共計118案、407卷，相關機關依蔡總統的要求，已於3月19日移轉檔案局。

邱國正會前受訪時表示，相關工作已如期完成，並移交118案、407卷，他在20號曾與國家檔案局長碰面，並討論繼續推動未來相關工作，並如期完成。

針對林宅血案是否已完成解密，邱國正說「幾乎完成解密」，但他強調，當初的情報人員、管道，以及會涉及到國家安全、國際合作的內容，國安局都已取得諒解，「他要看會讓他看」，但仍建議不宜對外冒然公布，爾後的做法也會是如此。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，因此被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年，時至今日仍無法破案。