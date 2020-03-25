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【重磅快評】「逆時中」邀港青當兵 3Q為何瞬變三寶？

聯合報 / 主筆室
基進黨立委陳柏惟（中）提議可邀香港人來台當兵，再次成了話題人物。圖／本報資料照片
基進黨立委陳柏惟（中）提議可邀香港人來台當兵，再次成了話題人物。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒之際，被年輕支持者群暱稱為「3Q哥」的基進黨立委陳柏惟在立法院質詢時，提議可「邀香港人來台當兵」，消息一出立即引起網路一面倒批評，轉瞬之間原在網路世界遊刃有餘的3Q竟變成立法院「新三寶」代言人，只怕連他自己都想不清為何網民翻臉如此之快？

媒體報導，陳柏惟昨在立院質詢主張「可以讓香港人來台灣當兵」，更直指「年輕」、「討厭中國」和「可增加台灣勞工人數」的「三大好處」。面對「3Q哥」的奇想，闖盪政壇多年、老謀深算行政院長蘇貞昌以一句「這個我看可能要更慎重」太極語法四兩撥千斤，怎可能留下話柄？

不過網友們顯然對陳柏惟的這項建議並不買帳，從現實面或是軍事面提出：「以為港人都反中喔」、「來台訓練後就回去香港」、「直接恢復一年徵兵制就好了啊」、「有哪個國家讓外國人來當兵的」、「到時候一堆親中港警跑過來」、「如果來的是內奸呢」、「確定來的不會有解放軍內應嗎」、「木馬屠城？」…等等質疑。

不過說到底，陳柏惟如此提議最不合邏輯的，可能仍在於包括他自己乃至其支持者在內，對於港人到底是否始終秉持一貫的態度。就以肺炎疫情為例，難道竟忘了在第一階段台灣在防疫高於一切的「順時中」思維之下，「封鎖」的對象是不僅是中國大陸，還有當時確診病例數相對偏低，如台灣一樣安全的港、澳，連最基本的來台受教權益都不願給港青保障？如今竟然立馬「逆時中」思考，果然高明！

打擊對手就稱兄道弟、好似民主同根生，災難臨頭就迫不及待拿出次元刀率先切割；面對中共武力威脅，台灣不先思考如何化解敵意的上策、亦無解於該如何讓台灣青年發自內心大量從軍，卻把腦筋動到港青身上要邀他們拿起槍桿抵禦中共解放軍。如果你是港青，又會怎般看待這種「兄弟」？

從「內交部」到「邀港人來台當兵」，3Q哥心中或許有著攫取網路世界大量點閱率及成為民眾討論焦點、成為火紅人物的快感，殊不知同時間，人民也正見證著一個立法院「新三寶」的養成。

陳柏惟

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