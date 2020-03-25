陳柏惟籲讓香港人來當兵 31歲議員黃健豪：不要講幹話

台中第二選區立法委員陳柏惟在立法院質詢時建議說「要讓香港人來台灣當兵」台中市北屯區議員黃健豪在臉書發文，要求立法委員釐清4個觀點。

基進黨立委陳柏惟日前在立法院外交國防委員會質詢時指出，他認為我國陸委會與中國國台辦並不對等，建議未來外交部可以成立「中國司」或我國也可以成立統戰部或「內交部」將陸委會併入，才不會造成國台辦一發言，台灣的總統就要回應，不對等的狀況。

陳柏惟昨天在質詢行政院長蘇貞昌時，又提出要香港人來台當兵。

黃健豪說，嚴肅一點來看，陳柏惟的香港人來台當兵，有4個觀點要先釐清。

第一，中華民國憲法規定，國民有服兵役的義務，所以目前要服兵役的人，都是我國的國民，按陳大立委的指示，現在也是把香港人視為我國國民嗎？這符合台灣基進黨的立場嗎？

第二，如果不是國民，叫外國人來幫我們打仗，這就是所謂的傭兵，陳大立委不知道要編列多少預算，來聘用來自香港的傭兵？你是立法委員，你可以提案的！

第三，陳立委說找香港人來當兵是因為年輕。先講個定義，我念國小的時候，社會課本有提到，高齡化社會的定義是8%的人口超過65歲。台灣目前65歲以上人口佔比約15%，香港3年前就超過16%。所以現在是誰比較年輕？

第四，陳委員還說，可以增加台灣勞工人數。那這些香港人，在陳委員的規劃裡，到底是來當兵，還是來當勞工？陳目前是國防委員會的立法委員，提這想法，是真的要把國軍當成低廉勞力的概念嗎？另外提到缺勞工的問題，陳委員的立場，是主張開放外籍移工，還是保護本國勞工，本勞外勞薪資，是要脫鉤還是一致？香港人來台當勞工，是要當作本國勞工還是外籍移工啊？

31歲的黃健豪說，陳柏惟(34歲)也是年輕人，甚至是新一代的政治明星，不分藍綠黨派，希望他要自我認知到，身為立法委員，也就是國會議員，這個職位最重要的是把我國的法律條文修好、訂好，符合社會及時代的需求，不要整天講了又做不到，那幹嘛講?！

黃説，社會把國家的未來和希望交給年輕人「不是讓我們在那邊講幹話。」