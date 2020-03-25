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等不到第三批武漢專機 馬英九：撤「黑名單」讓國人回台

聯合報 / 記者劉宛琳/台北即時報導
馬英九呼籲，政府若無法促成第三次武漢專機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。
馬英九呼籲，政府若無法促成第三次武漢專機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。

搭乘第二批武漢專機返台的361名國人今解除隔離，其中無人感染新冠肺炎。湖北省也自今起開放對外交通，武漢市下個月將解除封城，不過上千名滯留湖北的國人如何返國，我國政府至今未定案。前總統馬英九呼籲，政府若無法促成第三次專機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。

馬英九辦公室表示，第二批武漢專機成行後，馬英九即提醒還有近千國人滯留湖北等待後續專機，但政府14天來卻遲遲沒有動作。隨著全球疫情益發嚴峻，歐美成為台灣境外移入病例的大宗，政府發布禁令禁止外國人來台，但海外國人與領有居留證的外籍人士仍可回台，唯獨滯留湖北的國人受到限制。他們既等不到政府安排第三批專機，還因為被移民署註記身分名列黑名單，無法從北京、上海、成都、廈門等地搭乘兩岸定期航班返台。

馬辦表示，總算在湖北省宣布解除對外交通管制後，中央疫情指揮中心改口允許滯留湖北的國人返台，但行政院長蘇貞昌卻又說，被註記的國人「一定要專機」回台，這個「逆時中」的說法令人莫衷一是，無所適從。蘇貞昌與陳時中到底誰說了算？

馬辦指出，若蘇貞昌認為專機有其必要，政府就應再接再厲，儘速擬定第三次的專機計畫；若還是無法促成第三次專機，就該立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們能與在海外其他地方的國人一樣，可以自行搭機返國，不應有差別待遇。請蘇貞昌能有多一點同理心，不要再讓無辜的國人因政治考量而受苦，讓他們能夠儘快回國，才應是政府的最重要考量。

馬辦指出，政府以身分註記的方式限制國人回國，違反憲法第十條所保障居住遷徙自由的基本人權，所引為依據的「防治紓困條例」第七條，缺乏具體明確的法律授權，各界也有違憲顧慮，呼籲政府應趕快修法，補足空白授權漏洞，以避免違憲及侵害人權。

專機 蘇貞昌 黑名單

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