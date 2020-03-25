苗栗縣第二例確診為遊歐返台男子 抵機場主動告知狀況
苗栗縣新冠肺炎確診病例今天再添一例，累計達到2例，苗栗縣衛生局指出，這名新增確診個案是一名30多歲男子，他2月26至3月21日至歐洲旅遊，3月22日返國入境時，因有上呼吸道症狀，主動告知機場
檢疫人員，並由機場檢疫人員採檢後，搭防疫計程車直接返家，返家後直接進入房間，居家隔離期間未與其他人員及家屬有接觸，經通報確診後，目前個案已收治負壓隔離病房治療中。
苗栗縣衛生局疾病管制科指出，苗栗縣目前2起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌，縣府一直都超前部署，全縣6家急救責任醫院都做好準備，都有篩檢及收治能力，提醒民眾防疫最重要的是勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會，各項防疫措施都落實，縣府會持續加強防疫，守護縣民健康。
衛生局並再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊，都由中央疫情指揮中心統一公布，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳
染病防治法或社會秩序維護法；嚴重特殊傳染性肺炎相關資訊，可參閱疾管署官方或撥打免付費防疫專線1922或撥打本縣防疫專線037-722620。
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