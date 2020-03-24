湖北陸續解封城 政院三原則因應

中國湖北省明日零時將陸續解封城，但滯留湖北台人仍是被我國註記，不得自行返台。行政院晚間為此開會討論，確立原則仍是防疫優先、謹慎、嚴格，並希望以包機為主，或是至少採取白血病童母子模式。

湖北明日零時將陸續解封城，不過武漢仍是封城狀態，而根據移民署註記，我國滯留湖北的台灣人在第二波專機後仍有1329人。政院人士則證實，副院長陳其邁晚間與衛福部長陳時中以及相關部會溝通滯留武漢台人的後續處理模式，不過，還未有結論，預計明天二度討論拍板後，再由指揮中心宣布作法。

政院人士表示，院長蘇貞昌給出的原則就是防疫優先、謹慎、嚴格，希望滯留湖北的國人返台還是以包機為主，零星回台將會導致防疫上的困難，或至少比照白血病童母子採分艙模式返台。

內政部次長陳宗彥則說，針對我國滯留湖北國人註記部分，還會再找時間跟陸委會討論，因為湖北目前也非全面解封。