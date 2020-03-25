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感謝老長官蘇貞昌提攜 李賢義明接任台港董座

聯合報 / 記者謝進盛丘采薇／連線報導
台南市政府水利局長李賢義，明天將接任台灣港務公司董事長。 圖／取自台南市政府水利局網站
台南市政府水利局長李賢義，明天將接任台灣港務公司董事長。 圖／取自台南市政府水利局網站

懸缺五個月的台灣港務公司董事長一職，將由台南市政府水利局長李賢義接任。李賢義昨晚低調證實明天將上任，謝謝行政院院長蘇貞昌、交通部長林佳龍等昔日長官的提攜與致電鼓勵。

李賢義說，本月接到人事徵詢，因老家、台港公司都在高雄，因此表達有意願。前天正式被告知，比預期快很多，「自己也嚇一大跳」，第一時間已向市長黃偉哲報告，今天是最後一天在水利局上班，感謝市長一年四個月來對水利局相關業務支持。

李賢義是國立高雄第一科大（高雄科大前身）土木博士，蘇貞昌二十多年前擔任屏東縣長時，李是工務處土木課長；陳菊任高雄市長時期進入市府擔任水利局長。林佳龍任台中市長時，李是市府副祕書長，在林佳龍連任失利加入台南市黃偉哲團隊，擔任水利局長迄今。

台南市水利局官員表示，雖然李賢義是「空降」，但到任迄今對同仁業務上相當授權，談吐有點像學者風範，李具專業背景，決策明快，同仁雖感意外，但還是祝福。

至於水利局長接任人選？李賢義表示「要問市長」。台南市府表示「已有人選」，確認後近日公布。

林佳龍 黃偉哲 蘇貞昌

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