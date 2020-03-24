李賢義將掌台港公司董事長 深受蘇貞昌林佳龍信任

將出任台灣港務公司的台南市政府水利局長李賢義，是國立高雄第一科大土木博士（高雄科大前身），20多年前行政院長蘇貞昌當屏東縣長時，李是縣府工務處土木課長，交通部長林佳龍任台中市長時，李更是市府副秘書長，深受倚重。

熟悉李賢義學經歷的台南市政府官員說，李之前曾有機會前往中央部會歷練，但已在高雄落腳置產多年，平常小孩都不在家，僅有妻子守著家門，李賢義相當不捨，也謝絕北上。

而這次台灣港務公司總部在高雄，是打動李賢義主因。另外林佳龍、蘇貞昌都來電希望接掌，雖然國營事業挑戰性大，外界更拿放大鏡檢視，為回報老長官提攜，李決定接受新職挑戰。

地方政壇傳出，當時林佳龍台中市長連任失利，曾推薦李賢義至台南市，加入黃偉哲小內閣團隊，擔任水利局長，不過相關當事人都不願證實。

「局長（指李賢義）行事充分授權，尊重專業。」水利局官員私下說，雖然李賢義是「空降」，但到任迄今對同仁業務上相當授權，談吐有點像學者風範。且水利局業務講求專業，李具專業背景，決策相當明快，只是突然得知要離開，同仁都相當意外，一切就是祝福。