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【重磅快評】蘇貞昌換董座「剛好而已」 綠營權鬥將起

聯合報 / 主筆室
行政院長蘇貞昌今天被問到官股企業董座人事，特別點名桃勤公司內亂，汽車還會撞到飛機，「把他拉下來也是剛好而已」。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌今天被問到官股企業董座人事，特別點名桃勤公司內亂，汽車還會撞到飛機，「把他拉下來也是剛好而已」。記者賴于榛／攝影

行政院長蘇貞昌舉起「破除酬庸」大旗，先後拔掉四名政治人物出任的官股企業董座，引發新系不滿，今天英系立委也跳出來叫陣，指官股董座派任是政治任命，無所謂酬庸，蘇貞昌在立院回應時特別點名桃勤公司內亂，汽車還會撞到飛機，「把他拉下來也是剛好而已」；蘇貞昌愛用「剛好而已」以強化語氣，上次是去年4月強制遣返武統學者李毅，坦白說，這兩次都用得不太剛好。 

去年4月12日，主張「武統台灣」的大陸學者李毅被蔡政府強制遣返香港，蘇貞昌當時表示，把宣導要武力統一台灣的恐怖份子驅逐出境，「是剛好而已，快走不送！」，蘇的強硬談話贏得綠營網軍一片叫好，未料卻爆出李毅曾於2017年5月曾拜訪民進黨，並與黨中央有關負責人長談，民進黨急急澄清，指雙方不是在中央黨部見面，雙方僅在華山藝文中心進行觀點交流。 

李毅的立場鮮明，相關武統言論早於2016年就發表了，應該就算是蘇貞昌口中的「恐怖份子」，民進黨人士2017年卻與他見面，2019年才把他驅逐出境，其實已經晚了許多，蘇貞昌當時說的剛好而已，其實並不剛好。

李毅被遣返後自爆曾訪民進黨中央並與有關負責人見面談話，民進黨劃錯重點，竟拿見面地點不在中央黨部來搪塞，但見面就是見面，地點有那麼重要嗎？民進黨的澄清反而凸顯蘇貞昌的「剛好」並不是那麼剛好，真要剛好，既知李毅的政治立場，就不該見面交流，不是嗎？      

蘇貞昌今天再說「剛好而已」，也同樣不是那麼剛好，蔡英文總統順利連任，五二○就職在即，政壇一度傳出閣揆換人的說法，近來又有一說，蘇貞昌防疫有表現，可望續任閣揆，不管那個版本為真，蘇貞昌都不該這麼沉不住氣，此時大動人事，是在急什麼嗎？難道是對自己沒有信心？還是他口袋裡有適合擔任官股企業董座的非政治人士名單？

被蘇貞昌特別點名撞飛機的桃勤公司，去年10月發生2起擦撞事件，蘇貞昌時隔快半年才想起來要把桃勤董座換掉，還說剛好而已，至少在時間點就不是那麼剛好，蘇貞昌素來治軍嚴格，甚至被稱酷吏，何能忍住怒氣近半年後，再對桃勤董座下手，這和他的行事風格實在不符。     

蘇貞昌拔掉四個官股企業董座，其中三個在桃園，外界很難不聯想到桃園市長鄭文燦，蘇貞昌說剛好而已，鄭文燦聽起來應該格外有感，鄭文燦去年底就傳出是下任閣揆的熱門人選，蘇貞昌大刀揮向政治酬庸董座，桃園幫紛紛中箭落馬，怎麼看蘇貞昌的剛好都不是那麼剛好，今天英系陳明文也跳出來批蘇，桃勤董座郭榮宗更用罕見語氣嗆蘇貞昌「用不實的數據傷害自己的同志」，正預告民進黨一場權鬥勢不可免。

蘇貞昌 民進黨 陳明文 蔡英文

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