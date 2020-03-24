挨批「被拉下也是剛好」桃勤前董座郭榮宗回擊蘇貞昌

行政院長蘇貞昌最近下令政治人物不準擔任官股及國營事業董事長，連拔桃勤、華儲及台水董事長，今天更公開批評桃勤公司是因為內部很亂，汽車還會撞到飛機，「把他拉下來也是剛好而已。」桃勤公司前董座郭榮宗稍早發出聲明，強調蘇貞昌是一位位高權重的前輩，但實在沒有理由用不實的數據來傷害自己的同志。

郭榮宗指出，蘇的說法對桃勤所有員工及他都非常不公平。第一，他去年一月到桃勤，去年一年桃勤創有史以來最好的業績，税前純益比前年增11.6％，年終獎金是歷年最高的，三個月加11萬。第二，桃園機場的地勤業務，桃勤占近70％，長勤占30％，去年地安事件桃勤2件，長勤也是2件，並沒有比同業高。

郭榮宗說，第三，他任內勞資最和諧，去年10月工會幹部改選，85％理監事，及勞工董事聯名支持董事長，希望董事長進行各項改革，公司員工團結一致，「我並不曉得有什麼公司內亂。」第四，去年遠東航空結束營業，桃勤努力爭取日本樂桃航空等廉價航空代理業務，順利接收遠東航空92名員工，無縫接軌完成任務。

最後，郭說，他深深體認國營事業的人事任免是行政院長的職權，「但是一個位高權重的前輩，實在沒有理由用不實的數據來傷害自己的同志。」