歐美移入個案出現味嗅覺喪失症狀 指揮中心提醒注意

英國耳鼻喉科協會近期指出，喪失味覺、嗅覺的症狀通常發生在沒有典型症狀的新冠肺炎患者身上，呼籲民眾自我隔離7天。今天新增的20例境外移入個案中，也出現2人出現味覺、嗅覺喪失，截至目前為止台灣215例已有5例出現類似症狀，且集中於近期歐美返國案例，引發病毒是否出現變異的疑慮。對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，該症狀確實過去較少見，但對新病毒還有許多未知，將提醒耳鼻喉科臨床醫師注意。

NBA現役球員中最先確診的爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）便發推特更新自己的現況，失去嗅覺跟味覺顯然是症狀之一，「過去四天未聞到任何東西。」而我國後續從歐美返國的個案中，包括德國移入案75、荷蘭移入案171、英國移入案187，以及今天新增從英美移入的案206與案207也陸續出現嗅覺和味覺喪失的症狀，引發外界關切是否出現病毒變異。

周志浩表示，的確在過去幾個病例出現味覺喪失症狀，但也還在累積對這個新病毒的認識，但目前還沒看到有病毒變異相關報告。但提醒醫師，尤其耳鼻喉科，出現這類表現時診斷時要特別注意。